Ihr Körper spricht Bände

Der Psychologe Paul Watzlawick prägte den Satz „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Unsere Körperhaltung gibt oft viel mehr über uns preis, als uns lieb ist. Sie signalisiert, ob wir uns in einer Situation wohlfühlen oder nervös sind, sie offenbart Unsicherheiten und wesentliche Charakterzüge. Gerade für Führungskräfte ist eine authentische Körpersprache essentiell. Eine motivierende, dynamische und positive Ausstrahlung kann bei Verhandlungen oder Diskussionen das Zünglein an der Waage sein. Die Körpersprache entscheidet oft, ob Sie erfolgreich mit Ihrem Vorhaben sind. Auf der anderen Seite lassen uns übertriebene Gesten schnell unauthentisch wirken.

Ein prägnantes Modell zum Verständnis der Bedeutung von nonverbaler Kommunikation und Wirkungskompetenz ist die 55-38-7 Regel von Albert Mehrabian. In einer Studie konstatiert der Forscher Folgendes:

55 Prozent der Wirkung wird durch die Körpersprache bestimmt, also durch Körperhaltung, Gestik und Blickkontakt.

38 Prozent der Wirkung wird durch die Stimmlage bestimmt.

nur 7 Prozent der Wirkung wird durch den fachlichen Inhalt erzielt.

Körpersprache vollzieht sich großteils unbewusst. Das Erröten, wenn wir aufgeregt sind oder uns etwas peinlich ist, können wir nicht kontrollieren. Anderes lässt sich hingegen schon eher steuern, wie zum Beispiel ein fester Händedruck, Blickkontakt, das Aufbauen von Nähe durch Lächeln oder eine bestimmte Gestik. So vermitteln zum Beispiel offene Handflächen Vertrauen und Offenheit. Ein leicht vorgebeugter Oberkörper steht für Interesse oder Sympathie. Ständige Gewichtsverlagerung deutet auf Unruhe und Nervosität hin.

Über die Körperhaltung kann sogar ein Gefühlszustand erreicht werden. Wenn Sie eine aufrechte und selbstsichere Haltung üben, wird dieser körperliche Zustand in eine mentale Haltung übergehen. Schauspieler nutzen diese Methode oft, wenn sie einen bestimmten Gefühlszustand nicht hervorrufen können. Soll der Schauspieler für eine Szene traurig sein und schafft es nicht, diese Traurigkeit zu fühlen, dann geht er in eine Körperhaltung, die für ihn Traurigkeit symbolisiert. Er kauert sich zusammen, fängt an, mit dem Kinn zu zittern, zu schluchzen. Der Verstand erkennt die körperlichen Anzeichen für Traurigkeit und wechselt den Gemütszustand. Mit dieser Technik lassen sich mit etwas Übung sämtliche Gefühlszustände herstellen. Auch die nötige Selbstsicherheit, um als Führungskraft zu überzeugen.