Der Feind der Klarheit

Klarheit, glauben viele, gibt es in Unternehmen nur auf den Fluren und in der Teeküche. Ist das so? Hinter vorgehaltener Hand darf man nicht nur, man soll eine Meinung haben. Ähnlich wie die sozialen Netzwerke erzeugt der Meinungs- und Beteiligungsdruck unter Kollegen oder auch am Stammtisch den Zwang, sich zu solidarisieren. Wer es nicht tut, macht sich verdächtig. Der Meinungsautomatismus von Klatsch und Tratsch ist in Wahrheit ein schlimmer Feind der Klarheit: Er ringt uns eine Meinung ab, die wir vielleicht noch gar nicht haben. Wie kann man all das anders gestalten und diese Teufelskreise durchbrechen?

Jenseits aller analogen und digitalen Stolperfallen war, ist und wird Klarheit immer ein entscheidender Faktor gelingender Kommunikation sein. Klarheit ist das, was zählt, wenn wir vor oder mit anderen Menschen sprechen. Bei Vorträgen und Präsentationen, im Verkaufsgespräch, bei Verhandlungen, im Dialog unter Kollegen oder Ehepartnern. Wer keine Klarheit schaffen kann, kann andere nicht überzeugen und nicht binden. Eines kann ich Ihnen versichern: Wer anderen echte, polemikfreie Klarheit bieten kann in einer Zeit, in der es daran mangelt, der fällt positiv auf. Denn Klarheit macht Kompetenz erst erkennbar und zugänglich, und schafft genau deshalb Vertrauen. Diejenigen, die erfolgreich und geachtet ein Unternehmen führen, eine Rede halten oder Politik machen, sind immer klare Menschen. Menschen mit klar definierten Zielen und der Fähigkeit, sie klar zu transportieren. Laut sein ist einfach – klar zu sprechen eine Herausforderung.