Einstieg in die Konfliktlösung im hybriden Umfeld

Beim hybriden Meeting zur Konfliktlösung gelten dieselben Regeln wie bei Online-Meetings und gewöhnlichen Meetings vor Ort:

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erscheinen pünktlich.

Akustische Störungen oder Ablenkungen sind zu vermeiden.

Alle hören aufmerksam zu.

Personen kommunizieren sachlich und höflich.

Wer Behauptungen aufstellt, muss sie nachvollziehbar begründen.

Sobald alle eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sind und sich in das Meeting eingeschaltet haben, startet die Führungskraft mit der Agenda. Zum Beispiel mit der Aussage:



„Dann kommen wir gleich zum Thema unseres Meetings.“

Als Moderatorin oder Moderator des Konfliktgesprächs beschreibt die Führungskraft kurz den Anlass oder die Ausgangssituation: Was ist vorgefallen? Warum wurde dieses Meeting zur Konfliktbearbeitung einberufen? Der Einstieg sollte so neutral wie möglich formuliert werden. Das kann die Wogen zu Beginn manchmal schon glätten.



In dieser Situation ist es wichtig, dass der Moderator strikt in die Kamera schaut. Damit sieht er allen Anwesenden gleichermaßen in die Augen. Das wirkt verbindlich und zugewandt.



Dann werden das Ziel des Meetings und die für alle geltenden Gesprächsregeln benannt. Beispiel:

„Ich wünsche mir, dass die unterschiedlichen Meinungen benannt werden, dass wir Missverständnisse klären und, wenn möglich, eine Lösung finden, mit der alle leben können. Bitte lassen Sie andere aussprechen, halten Sie die Redereihenfolge ein, bleiben Sie sachlich und respektvoll.“