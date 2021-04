Die fünf Prinzipien des konzentrierten Arbeitens

Idealerweise führen wir konzentrierte Arbeit in einer Umgebung durch, in der wir nicht abgelenkt werden. Doch das ist in vielen Büros ganz und gar nicht der Fall: Unterbrechungen von Kollegen und Kolleginnen, eingehende E-Mails oder Meldungen unseres Smartphones sorgen für eine permanente Unterbrechung unserer Konzentration.

Das Hauptproblem dabei ist, dass es viel schwerer ist, Konzentration aufzubauen, als die Konzentration wieder zu verlieren. Wir konzentrieren uns, werden abgelenkt, versuchen, uns für mehrere Minuten wieder zu konzentrieren und werden wieder abgelenkt. Durch diese ständigen Unterbrechungen kommen wir nie in einen Arbeitsflow, sodass wir ständig unter unseren Möglichkeiten bleiben. In seinem Buch empfiehlt Cal Newport daher fünf Prinzipien, die dabei helfen sollen, konzentriert zu arbeiten.