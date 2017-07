Monitoring von Maßnahmen gewährleisten

Um die Hebelwirkung der einzelnen Maßnahmenpakete zu messen, sollte eine regelmäßige Messung der Kundenzufriedenheit und damit einhergehende Kundenbefragung stattfinden – ein angemessener Zeitraum sind etwa alle zwei Jahre. Zeitreihenanalysen vergangener Studien zeigen zudem eine jährliche Veränderung der Zufriedenheitswerte basierend auf durchgeführten Maßnahmen.

Um eine Beständigkeit in der Kundenorientierung zu erreichen, nutzen mittlerweile viele Unternehmen das Instrument „Kundenzufriedenheit“ als vertriebliche Steuerungsgröße, das heißt Steuerung monetärer Vergütungskomponenten abhängig von der Kundenzufriedenheit. Auch bieten sich während des Jahres sogenannte fallbasierte Kundenbefragungen beziehungsweise Kunden-Feedbacks zur operativen Prozess- und Serviceoptimierung besonders erfolgskritischer Kundenkontaktpunkte in der Kundenbearbeitung an. Die Messung erfolgt dabei nach direktem Kontakt des Kunden und ist auf diesen Kontaktpunkt optimiert. Diese Art der Befragung liefert wichtige Erkenntnisse, um die untersuchten Prozesse optimal an den Anforderungen der Kunden auszurichten und schafft Transparenz, darüber hinaus unerfüllte Kundenbedürfnisse zu erkennen.