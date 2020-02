Zinsfestschreibung

Generell gilt zwar die Regel: Je länger die Laufzeit des Kredits ist, desto geringer ist der Zinssatz. Wenn der Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben wird, gilt allerdings auch die Regel: Je länger die Zinsfestschreibung, umso teurer der Kredit.

Der Hintergrund ist, dass die Zinsfestschreibung nur die Bank bindet, nicht jedoch den Kreditnehmer. Nach 10 Jahren haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, einen günstigeren Kredit abzuschließen und damit die Restschuld des aktuellen Kredites zu begleichen, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen.

Es lohnt sich also in jedem Fall, sich über die Marktentwicklungen zu informieren und auch mit dem Bankberater verschiedene Szenarien durchzuspielen, wann sich welche Zinsfestschreibung am ehesten für Sie lohnt.