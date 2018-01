Weiterleitung beruflicher E-Mails an den Privataccount

In Frankfurt wurde einem leitenden Angestellten gekündigt, weil er geschäftliche E-mails mit betrieblichen Informationen und personenbezogenen Daten von Kunden an seinen Privataccount weiterleitete, um zuhause damit weiter zu arbeiten. Auch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sah die Kündigung als berechtigt an. Gemäß dem Urteil besteht in der Weiterleitung von E-Mails mit betrieblichen Informationen eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Die fristlose Kündigung sei legitim gewesen, da das geschäftliche Interesse des Arbeitgebers unmittelbar gefährdet gewesen sei.