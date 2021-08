Schreiben Sie für die Akquise kurz und knapp

Das Wichtigste zuerst: Fassen Sie sich kurz. Niemand liest gerne lange Werbebriefe. Schlimmer noch: Lange Texte führen häufig dazu, dass gar nicht erst mit dem Lesen begonnen wird. Je weniger Sie schreiben, desto größer also die Chance, dass auch gelesen wird, was Sie schreiben. Positiver Nebeneffekt: Sie müssen sich so lange mit Ihrem Anliegen auseinandersetzen, bis Sie es in wenigen Worten zusammenfassen können. Das ist zwar alles andere als einfach, zahlt sich aber aus.