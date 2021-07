Kundenorientierung neu definieren

Das Buzzword Kundenorientierung wird gemeinhin so verstanden: Ein Unternehmen richtet seine Aktivitäten an den Kundenbedürfnissen aus und weckt das Interesse des Kunden an einer langfristigen Zusammenarbeit. Dabei stehen Fragen im Vordergrund, die den Kunden zum Ankerpunkt jeder Handlung macht:

Welches Anliegen oder gar Problem hat der Kunde?

Wie können wir ihn dabei unterstützen?

Welche Mittel und Kanäle sind für die Lösung des Problems erforderlich?

Was braucht der Kunde wirklich?

Und wie binden wir ihn an uns?

Diese Punkte übersehen aber, dass echte Kundenorientierung weit darüber hinausgeht. So sollten die genannten Aspekte eine Selbstverständlichkeit im Tagesgeschäft sein und nicht unter der Maxime der Kundenorientierung summiert werden. Die Beziehung zum Kunden basiert stattdessen auf

Empathie,

Einfühlungsvermögen und

persönlichem Engagement bis in die letzte Faser

Diese emotionale Einstellung und Haltung gegenüber dem Kunden muss unabhängig bleiben von einem Geschäftsabschluss oder der Aussicht darauf.

Kundenorientierung meint nicht Sales, Marketing oder Vertrieb, sondern den Austausch auf zwischenmenschlicher Ebene. Kundendaten, Marktforschung und Umfragen sind für die zwischenmenschliche Basis nicht von Belang.