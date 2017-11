Vorteile und Nachteile von Payback

Punkte-Sammelsysteme wie Payback – die Punkte könnte man als „virtuelle Währung“ bezeichnen – sind für Kunden meist komplizierter nachzuvollziehen als Cashback. Für eine gewisse Einkaufssumme bekommt man eine entsprechende Anzahl an Punkten, was nicht immer auf den ersten Blick verständlich ist.



Ein potenzieller Nachteil ist auch, dass Kunden mitunter eine relativ lange Sammelzeit benötigen, um attraktive Prämien zu bekommen. Meist sind in der Regel hohe Ausgaben nötig, damit man genügend Punkte bekommt, die man dann auch einlösen kann. Je nach Programm kann dies mehrere Monate oder sogar noch länger dauern.

Für den Händler ist die Verrechnung und Aufteilung der Punkte zudem teils administrativ aufwendig. Jeder Einkauf erfordert eine Umrechnung der Einkaufssumme in Punkte, was für Unternehmen einen zusätzlichen Aufwand darstellt. Punkteprämien werden zudem von Kunden als nicht so attraktiv wahrgenommen wie Cashback.



Payback hat aber den Vorteil, dass die Vergütung wieder ins eigene Unternehmen beziehungsweise System fließt.