Marketing-Funktionen

Viele CRM Tools beinhalten auch nützliche Marketing-Funktionen für B2B und B2C Anwendungen. Es können zum Beispiel individualisierte Newsletter versendet werden. Dies erlaubt Ihnen eine maßgeschneiderte Kommunikation mit Ihren Interessenten und Kunden. Je nachdem in welchem Kundensegment sich eine Person befindet, bekommt sie die passenden Inhalte („conditional-content-blocking“). So zum Beispiel Salesmate oder Nimble.

Einige Tools ermöglichen zudem eine „Marketing Automation“, womit auf Kundenaktionen automatisiert individualisierte Reaktionen ausgelöst werden können, so zum Beispiel bei Microsoft Dynamics, Salesforce, Hubspot oder ActiveCampaign. Dafür definieren Sie zuerst die Workflows beziehungsweise die Abläufe der Kundeninteraktion sowie das Ziel, das erreicht werden soll (siehe Abbildung). Zum Beispiel: Was soll passieren, wenn ein Besucher die Homepage zum ersten Mal besucht und die E-Mail Adresse hinterlegt? Was soll geschehen, wenn dieser die Homepage zum zweiten Mal besucht? Dank der Tracking-Funktionen des CRM Tools und den Workflows können Sie die perfekte Customer Journey gestalten und die Beziehung zum potentiellen Kunden mit einer maßgeschneiderten Kommunikation optimal aufbauen. So kann zum Beispiel einem Kunden automatisch eine E-Mail mit einer speziellen Offerte zugesandt werden, wenn er die Webseite eines bestimmten Produktes aufgerufen hat. Sobald ein Lead das definierte Ziel erreicht hat (zum Beispiel das Produkt bestellt) verlässt er den Workflow und wird zur Sales-Abteilung weitergeleitet. Solche Funktionen ermöglichen eine maßgeschneiderte Kommunikation auch bei einer sehr großen Anzahl von (potentiellen) Kunden.

Workflows können sehr einfach erstellt werden. Bei Infusionsoft können Marketing Kampagnen und Workflows intuitiv und visuell im Tool erstellt werden (siehe Abbildung). ActiveCampaign ist in diesem Bereich ein starkes Tool, welches sowohl Workflow Automation, wie auch personalisiertes E-Mail-Marketing anbietet.

Eine weitere interessante Funktionalität ist das Verbinden mit dem GoogleAds, LinkedIn oder Facebook Account. Dies ermöglicht nämlich eine genaue Erfolgsmessung der geschalteten Werbung und somit die Berechnung des ROI. So sehen Sie, welche Werbung zu Leads führt und wie die Zahl wiederkehrender Besucher oder die Zahl der Verkäufe gesteigert werden kann. Salesforce arbeitet gut mit GoogleAds zusammen und Zoho CRM lässt sich zusätzlich mit Facebook verbinden. Hubspot interagiert neben GoogleAds sowie Facebook auch mit LinkedIn und ermöglicht das Tracking sowie das Aufschalten von Werbekampagnen.

Außerdem können Sie sich benachrichtigen lassen, wenn ein Schlüsselbegriff (zum Beispiel der Name Ihrer Firma oder Ihres Produkts) in einer Twitter-Nachricht vorkommt. So erfahren Sie, was über Sie geschrieben wird und Sie können frühzeitig reagieren, um Ihr Image zu pflegen.