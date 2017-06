Varianten von Cross Docking

Das Cross Docking überspringt die Prozessschritte „Vereinnahmung und Einlagerung“, „Lagerhaltung“ sowie „Auslagerung und Kommissionierung“. Folgende Varianten werden unterschieden:

Einstufiges Cross Docking (Variante 1)

Die Ware wird bereits fertig kommissioniert und endverpackt durch den Lieferanten angeliefert und bildet somit eine logistische Einheit. In dieser Form wird die Ware dann unverändert an den Empfänger weitergeleitet. Die Ware wird im Versandbereich ohne Veränderungen einem Versandauftrag zugeführt.

Zweistufiges Cross Docking (Variante 2)

Die Ware wird bis zum Umschlagsplatz unverändert weitergeleitet. Dort wird sie dann in neue Einheiten umkommissioniert und so an die unterschiedlichen Empfänger verschickt.

Mehrstufiges Cross Docking (Variante 3)

Die Ware wird am Umschlagsplatz nicht nur neu sortiert, sondern es finden noch weitere Aktivitäten statt, wie zum Beispiel Etikettierung oder Konfektionierung.