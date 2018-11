Virtuell arbeiten und führen

Nicht nur Teams von Softwareentwicklern arbeiten heute rund um den Globus am gleichen Projekt. Auch Führungskräfte müssen in der Lage sein, virtuell zu arbeiten und zu führen. Die Fähigkeit, auch über längere Zeiträume hinweg Teams über Videokonferenzen zu führen und virtuelle Kommunikationsforen gekonnt zu nutzen, wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.