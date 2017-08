Wissenschaftlich ausgedrückt korrelieren Leadership-Trainings zu Null mit Führungserfolg. Etwas profaner: Sie sind rausgeschmissenes Geld. Nimmt man etwa die Studie „Global Leadership Forecast 2014/2015“ ernst, dann stehen Leadership-Trainings zwar nach wie vor hoch in der Gunst der Unternehmen, weisen aber substanzielle Defizite in ihren Auswirkungen auf die Führungsqualität aus. Und nicht nur das: Chefs und ihre Entwickler haben zudem ein recht diffuses Bild darüber, was denn Führungsqualität überhaupt ausmacht.