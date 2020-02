Weiterbildung im Alltagsleben integrieren

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Weiterbildung zu einem entscheidenden Bildungsbereich in Österreich entwickelt. Die Teilnehmerzahlen an den Angeboten klettern beständig nach oben. Wer als Erwachsener familiär relativ ungebunden ist und über geeignete Transportmöglichkeiten verfügt, der kann auch längere Strecken zum Ausbildungsort zurücklegen. Allerdings gestaltet sich die Organisation der Weiterbildung für Familien und beruflich stark eingespannte Arbeitnehmer recht schwierig. In diesen Fällen sind die finanziellen Mittel und die freie Zeit eher beschränkt, um einen entsprechenden Bildungsweg einzuschlagen. Da die regionalen Berufsförderungsinstitute an vielen Standorten flächendeckend in den Gemeinden vertreten sind, erleichtert sich die Teilnahme erheblich. Da so keine weiten Fahrwege anfallen, lässt sich die notwendige Weiterbildung in der Nähe des Heimatortes durchführen.