Beispiel für ein selbst gestecktes Vertriebsziel

Betrachten wir das Beispiel eines vorsichtigen Mitarbeiters, der zu Beginn des Jahres ein Umsatzziel in Höhe von 752.000 Euro gewählt hat. Je nach Performance, sprich Jahresumsatz, kann er eine Prämie zwischen 2.000 und 7.500 Euro erreichen. Nehmen wir an, der Mitarbeiter geht motiviert ins Jahr, die Rahmenbedingungen stimmen und bereits im Oktober erreicht er sein selbst gestecktes Ziel von 752.000 Euro Jahresumsatz. Dies ist aber kein Grund, die Bemühungen zu reduzieren. Wächst der Umsatz über das selbst gewählte Ziel, so steigt auch die Prämie. Der Mitarbeiter bleibt also weiter am Ball und freut sich am Jahresende über 952.000 Euro und eine Prämie in Höhe von 6.800 Euro.



Ein Blick auf seine Prämientabelle führt ihm aber schnell vor Augen, dass mit ein wenig mehr Mut und Selbstbewusstsein bei gleicher Anstrengung ein deutliches Plus von 2.000 Euro an Prämie möglich gewesen wäre, wenn er dieses Ziel von Anfang an gewählt beziehungsweise kommuniziert hätte. Spätestens im zweiten Jahr wird der Mitarbeiter genau überlegen, wie ehrlich und anspruchsvoll er zu Beginn des Jahres seinen Bonus wählt.