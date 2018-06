Blended Learning lässt sich individuell anpassen

Ein Hauptvorteil der integrierten Lernformate liegt in der individuellen Anpassbarkeit für jedes Unternehmen. So kann das Hauptaugenmerk auf eigenständigem Lernen via webbasierter Software, Online-Schulung oder Präsenztraining liegen. Welche Leistungen in den Lernmix integriert werden, hängt dabei immer vom Bedarf und den Voraussetzungen des jeweiligen Unternehmens ab.



Da viele Lernende jedoch nach wie vor nicht auf einen persönlichen Ansprechpartner verzichten wollen, sollten neben der Lernsoftware auch eine persönliche Begleitung durch E-Mails, Telefontraining, Unterricht im virtuellen Klassenraum oder Unterricht vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Beim Blended Learning trainieren Lernende individuell und ihrem eigenen Rhythmus entsprechend. Die Lernsoftware sollte daher klar strukturiert sein, so dass sich die Kursteilnehmer jederzeit individuell auf die im Berufsalltag wichtigen Themen konzentrieren können.