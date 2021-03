Integrationsphase

In der Integrationsphase wird das Unternehmen als lebendiger, ganzheitlicher Organismus gesehen. Diese Phase ist geprägt von der flexiblen Ordnung, in der es darum geht, aus den vielen Teilen wieder ein Ganzes zu schaffen. Die Organisation wird über die Beziehungen und Leitbilder geführt. Intuition und rationale Logik werden verbunden. Es wird bevorzugt in selbstorganisierten Teams gearbeitet. Eine gemeinsam getragene Vision gibt dem Unternehmen Energie, um in eine gute Zukunft zu gehen. Eigenverantwortung, Handlungsfreiheit und die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtig. Situative und transformationale Führung wird bevorzugt, um die Potenziale in der Organisation zu entfalten. Die Integrationsphase wird von einem neuen Führungsverständnis geprägt.

Der Elfenbeinturm wird aufgelöst und die Führung versteht sich als Team. Die Zusammenarbeit ist offen und flexibel, Partizipation, Mitverantwortung und unternehmerisches Denken werden gefördert. Dies bedeutet allerdings nicht, dass alle Entscheidungen nur noch gemeinsam getroffen werden. In Zeiten der Selbstorganisation werden die Entscheidungen dort getroffen, wo sie anfallen.

Merkmale der Integrationsphase

Wertschöpfungsprozesse werden konsequent auf Kunden und Märkte ausgerichtet

das Führungsverständnis verändert sich hin zu mehr transformationaler Führung

Gestaltung von förderlichen Rahmenbedingungen

menschliche Bedürfnisse sind wichtig und werden ernst genommen

die Menschen werden in Entscheidungen eingebunden

stärkere Aufgabenorientierung, weniger Funktionsteilung

Selbst- statt Fremdkontrolle

offene Kommunikation des Unternehmenskonzeptes

Transparenz und Sinnstiftung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

gemeinsames Ausrichten auf Ziele und Mitunternehmertum fördern

Häufig sehen die Führungskräfte das Unternehmen schon in der Integrationsphase, während die Angestellten das ganz anders empfinden.

Typische Krisenerscheinungen

kollektiver Egoismus

Zentrismus, also Gewinninteressen werden höher priorisiert als Umweltinteressen und anders nach außen dargestellt

Führungskräfte verlieren sich in Grundsatzgesprächen über die Unternehmenspolitik

ständiges Arbeiten an Leitlinien und Zielen, dadurch viele Diskussionen über Werte

starkes Eigenleben der einzelnen autonomen Einheiten, sozusagen als Unternehmen im Unternehmen

Rivalitäten zwischen diesen Einheiten, die die Synergie der gesamten Organisation gefährden

Um Entwicklungskrisen zu meistern, sollten partnerschaftliche Beziehungen zu den Leistungspartnern aufgebaut und das gemeinsame Wohl angestrebt werden.