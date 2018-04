Lieferanten eindeutig identifizieren

In nahezu allen Unternehmen existiert das Phänomen Maverick Buying, also Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen am Einkauf vorbei. Dennoch möchte der Einkauf Zugriff auf die Einkaufsvolumenverteilung der Lieferanten und die Verteilung der Lieferanten auf die Warengruppen haben. Hierfür eignet sich zur einheitlichen, eindeutigen Identifizierung der Lieferanten zum Beispiel die D&B DUNS-Nummer (Data Universal Numbering System). Zusätzlich benötigte Daten der Lieferanten können vom Lieferanten abgefragt werden.