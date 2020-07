Cash-Taskforce einrichten

Für ein wirksames Liquiditätsmanagement sind eine enge Abstimmung innerhalb des Führungsteams sowie eine konsequente Herangehensweise unerlässlich. Hier sollte eine „Cash-Taskforce“ eingesetzt werden, in deren Rahmen sich die Führungsriege abstimmt und die jeweils nächsten Schritte plant. Der Name der Taskforce ist unerheblich. Es geht vielmehr darum, dass Alleingänge in Krisensituationen existenzbedrohend sein können.