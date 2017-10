In welcher Form und innerhalb welcher Fristen müssen Arbeitgeber Auskunft geben?

Arbeitgeber müssen ihre Auskunft in Textform, also zum Beispiel per E-Mail, erteilen. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber beziehungsweise Arbeitgeber, die keinen Tarifvertrag anwenden, müssen binnen drei Monaten antworten. Droht ein Fristversäumnis, hat der Arbeitgeber oder der Betriebsrat den Auskunft verlangenden Beschäftigten darüber zu informieren und die Antwort sodann ohne weitere Verzögerung zu erteilen.