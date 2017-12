Üblicherweise ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer am Monatsende sein Gehalt für die Leistungen im vorangegangenen Monat auszuzahlen. Der Arbeitnehmer tritt daher mit seiner Arbeitsleistung erst einmal in Vorleistung und darf regelmäßig darauf vertrauen, auch entsprechend der erbrachten Leistung vergütet zu werden. Was sind die Folgen, wenn er diese Gehaltsansprüche dann doch nicht erhält, weil der Arbeitgeber den Lohn einbehält?