Bei falschen Angaben droht die Kündigung oder Schadensersatz

Stellt sich in der späteren Jobpraxis heraus, dass der Bewerber oder die Bewerberin ihren Chef durch falsche Angaben getäuscht hat, riskiert er oder sie die fristlose Kündigung. Auch lange nach dem Ende der Probezeit haben Arbeitgeber das Recht, den Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB anzufechten. Dabei kommt es darauf an, ob die Lüge maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Bewerber oder die Bewerberin eingestellt wurde, oder ob die Lüge für den Job unerheblich war. Erheblich ist eine Lüge etwa dann, wenn Bewerber angegeben haben, in der gesuchten Position langjährige Berufserfahrung gesammelt zu haben.



Unter bestimmten Umständen haben Arbeitgeber sogar Anspruch auf Schadensersatz, was jedoch je nach Einzelfall durch die Gerichte beurteilt wird.