Für Unternehmen ist der Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen oder der Kauf eines solchen (M&A) dann von Bedeutung, wenn es kaum noch Möglichkeiten für eigenes, originäres Wachstum gibt. Wer einen Wettbewerber übernimmt, schafft neue Potenziale am Markt, gewinnt neue Kunden oder profitiert von dessen Know-how. Manche lösen so auch die Nachfolgeregelung in ihrem Betrieb.