Beispiel Ablenkungsmanöver

„Lieber Herr Meier, ich verstehe das zwar mit Ihrer Kritik an den Durchlaufzeiten, aber so wie das hier bei uns mit der Urlaubsplanung läuft, ist das auch nicht in Ordnung. Und über die Aufgabenverteilung müssten wir eigentlich auch einmal sprechen. Da gibt es einige, die die ganze Last tragen und andere schieben ein ruhige Kugel. Ich wollte das nur einmal erwähnt haben.“