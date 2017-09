Beispiel Gegenseitigkeitsfalle

„Herr Meier, ich weiß, Sie haben viel um die Ohren. Trotzdem wäre es mir recht, wenn Sie auch noch das Projekt in Marokko übernehmen könnten. Ach, übrigens: Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Sie im kommenden Jahr an der Konferenz in Boston teilnehmen können. Das ist doch mal etwas, oder? Um auf meinen ursprünglichen Wunsch zurückzukommen ...“