Der Zielgruppe zuhören

Die Inhalte und Themen für Ihre Beiträge sollten sich immer an den Interessen ihrer Zielgruppe orientieren. Hören Sie Ihren Kunden und Interessenten zu und finden Sie heraus, mit welchen Fragen und Problemstellungen sich Ihre Zielgruppe beschäftigt. Überlegen Sie, wie Sie diese Fragen beantworten können. Beispielsweise können Kommentare und Diskussionen in den Social Media einen Hinweis auf aktuelle Fragen Ihrer Zielgruppe liefern. Auch Support-Anfragen helfen Themen zu finden, die bei ihren Kunden Fragen aufwerfen. Diese Themen können Sie aufgreifen und in einem Fachbeitrag, Whitepaper oder einem Video-Tutorial erklären.