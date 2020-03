Personalisiertes Marketing

Eine naheliegende Form der Datennutzung: Analysieren Sie Ihre Kunden- und Webseitendaten, um maßgeschneiderte Vertriebskampagnen zu steuern und die Conversion Rate und den Warenkorbwert Ihrer E-Commerce-Plattform zu steigern. In einem Omnichannel-Modell kommen über die verschiedenen Kanäle kontinuierlich neue Daten hinzu, die dann dem jeweiligen Kundenprofil hinzugefügt werden können.

Ordnen Sie die Nutzer in Segmente ein. Segmente können relativ grob definiert werden, zum Beispiel Bestandskunden und Neukunden. Die Segmente können auch granularer sein und Kunden zum Beispiel nach dem Nutzerinteresse unterscheiden. Das Nutzerinteresse wird aus dem Verhalten auf der Webseite hergeleitet, etwa anhand der besuchten Seiten, oder aus vergangenen Käufen. Daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für das Marketing: Content, Empfehlungen und (Upselling-)Angebote können personalisiert und passend zur Zielgruppe an der passenden Stelle in der Customer Journey ausgespielt werden. Das verbessert nicht nur die Conversion Rate, sondern auch das Kundenerlebnis und die Kundenzufriedenheit.

Welche Inhalte sind für welche Nutzer relevant? Über welchen Ansatz erreichen Sie sie am besten? Bei solchen Fragen helfen A/B-Tests. A/B-Tests ermöglichen es, Inhalte gegeneinander zu testen, etwa unterschiedliche Angebote. Anhand der resultierenden Conversion Rates lässt sich die Relevanz des Contents für das entsprechende Nutzersegment ermitteln. So können Sie zum einen aktuelle Maßnahmen optimieren und zum anderen auch zukünftige Maßnahmen und Strategien ableiten.