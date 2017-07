Erfolgversprechendste Kunden identifizieren

Zuerst sollten Sie die Interessenten und Kunden identifizieren, die am meisten Erfolg versprechen. Suchen Sie dafür entsprechende Daten in Ihrem CRM-System, der Business-Intelligence-Lösung oder im Internet. Achten Sie dabei auf den Gewinn, den Sie erwarten, die mögliche Wiederkaufsrate und den Einfluss, den der Kunde im Markt hat. Erstellen Sie eine Übersicht der beteiligten Personen: Wer sind die Entscheider, und wer die Beeinflusser?



Wenn Sie die Liste erstellt haben, sollten Sie bei jedem möglichen Kunden vermerken, an welcher Stelle er im Verkaufsprozess steht und was genau die Interessenten brauchen. Wenn die potenziellen Kunden nicht in jeder Phase des Kaufprozesses den eigenen Nutzen erkennen können, dann gehören diese Unternehmen nicht auf Ihre Liste.