Nie ohne eine langfristige Strategie agieren

Das regelmäßige Produzieren von Content – sei es zum Beispiel für Ihren Blog oder in der Form von Whitepapers für Ihre Webseite – kostet entweder viel Zeit oder viel Geld (für externe Dienstleister). Deshalb sollte die Entscheidung Ihrerseits für ein Content-Marketing stets in eine cross-mediale sowie in sich stringente Marketing- und Marktbearbeitungsstrategie eingebettet sein. Sonst sind die Investitionen schnell nichts anders als Verschwendung.