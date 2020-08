Stichprobenfehler und Fehler im Stichprobenrahmen

Fehler bei den Stichproben treten auf, wenn die falsche Teilpopulation zur Auswahl der Untersuchung verwendet wird oder die Anzahl der Befragten für die einzelnen Belange zu unterschiedlich, zu klein oder nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit ist. Leider sind solche Diskrepanzen in gewissem Maße unvermeidbar. Manchmal sind sie allerdings vorhersehbar: Für die Prognose der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 1936, bei der Roosevelt und Landon gegeneinander antraten, dienten die Kfz-Registrierungs- und Telefonbuchdaten als Stichprobenrahmen. Was die Wahlforscher nicht wussten: Die Mehrheit der amerikanischen Bürger, die Autos und Telefone besaßen, waren Republikaner. So wurde fälschlicherweise ein Sieg der Republikaner prognostiziert.

Beispiel für falsche Stichprobe

Um die Vorlieben der erwachsenen Durchschnittsbevölkerung in puncto Unterhaltung in Erfahrung zu bringen, wird aus der genannten Grundgesamtheit eine Zufallsstichprobe von 500 Personen gezogen. Es stellt sich hinterher heraus, dass das Sample zu 70 Prozent aus dem Feedback von Frauen besteht. Da die Meinungen der weiblichen Bevölkerung mehr Gewicht haben, ist die Studie verzerrt – und somit nicht repräsentativ für die erwachsene Durchschnittsbevölkerung.

Tipp zur Festlegung des Stichprobenrahmens

Stellen Sie sicher, dass Ihre Grundgesamtheit korrekt dargestellt ist. Denn ob und in welchem Umfang Fehler auftreten, hängt von der Homogenität der untersuchten Population und der Größe des Samples ab. Wollen Sie präzisere Ergebnisse, erweitern Sie den Umfang Ihrer Stichprobe.