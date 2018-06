Zielsetzung kommunizieren und visualisieren

Wenn den Teilnehmern die Zielsetzung bereits in der Einladung kommuniziert wird, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie vorbereit zur Besprechung kommen. Sie haben dann eine klare Vorstellung davon, was dort erarbeitet werden soll. So kann jeder Teilnehmer für sich bereits im Vorfeld überprüfen, welchen Beitrag er zur Zielsetzung leisten kann.

Auch für die Durchführung des Meetings ist eine klare Zielformulierung von Vorteil: Die Gefahr, in abschweifende Diskussionen zu geraten, ist deutlich geringer, wenn alle Teilnehmer eine klare – und vor allem die gleiche – Vorstellung davon haben, was in der Besprechung erreicht werden soll. Dazu ist es hilfreich, die Besprechungsziele während des Meetings dauerhaft, zum Beispiel auf einem Flip-Chart-Blatt, vor Augen zu haben. So lässt sich immer wieder darauf fokussieren, nicht nur vom Moderator oder der Moderatorin, sondern auch von den Teilnehmern selbst. Damit werden Ihre Besprechungen im wahrsten Sinne des Wortes zielführender.