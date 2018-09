Die Wartezeit sinnvoll nutzen

Die Wartezeit auf Ihren Gesprächspartner können Sie zum Beispiel mit „Power-Posing“ überbrücken. Diese Strategie hat ihren Ursprung in Forschungsarbeiten der amerikanischen Sozialpsychologin Amy Cuddy. Sie konnte zeigen, dass unsere Körperhaltung unsere Selbstsicherheit stärken oder schwächen kann. Wer eine offene, entspannte Pose wählt – zum Beispiel breitbeinige Cowboy-Haltung mit Händen in den Hüften – reduziert Angst und Stress. In solch einer Körperhaltung erhöht sich der Testosteron-Spiegel, was zum Anstieg des Selbstvertrauens führt.

Nutzen Sie die Cowboy-Haltung, indem Sie zum Beispiel die Bilder an der Wand betrachten. Stemmen Sie die Hände in die Hüften, stehen Sie gerade und etwas breitbeiniger als sonst, geben Sie die Schultern nach hinten und heben Sie den Kopf leicht an. So senken Sie Ihren Stresslevel und beeinflussen Ihre Ausstrahlung zum Positiven.

Sie können aber auch den Raum erkunden, in dem Sie sich gerade aufhalten. Nehmen Sie wahr, wie es sich anfühlt, in der letzten Reihe zu sitzen. Was sieht das Publikum von der Seite?