1. Aufrecht stehen

Stehen Sie gerade, so als ob Sie ein imaginärer Faden nach oben ziehen würde. Denken Sie stets an eine gerade und kraftvolle Körperhaltung.

2. Lächeln

Simulieren Sie eine Minute lang ein Lächeln, indem Sie einen Stift quer zwischen die Zähne nehmen. Ihr Gehirn kann nicht unterscheiden, ob Sie so tun oder ob es echt ist. Sie werden sich danach besser fühlen.

3. Sichtbarkeit schaffen

Augenbrauen eine Minute nach oben ziehen, das schafft Sichtbarkeit.

4. Selbstsicherheit stärken

Halten Sie Ihre Hände in den Hüften, stehen Sie schulterbreit. So gewinnen Sie an Selbstsicherheit.

5. Gesten

Große weitläufige Gesten und Handbewegungen nehmen Raum ein und wirken nach.

6. Ruhig bleiben

Bleiben Sie cool, werden Sie nicht hektisch. So wirken Sie beherrscht.

7. Stimme einsetzen

Modulieren Sie Ihre Stimme. Zeigen Sie, wofür Sie brennen – aber übertreiben Sie nicht.