Falsche Argumente

Mieterhöhung, Jobverlust des Partners oder allgemein die Steigerung der Lebenshaltungskosten? Für Ihren Verhandlungspartner spielen solche Argumente in der Gehaltsverhandlung keine Rolle. Bedenken Sie: Ihr Verhandlungspartner muss vorrangig an das Wohl des Unternehmens denken. Für ihn zählt nur, welchen Beitrag Sie zum Erfolg des Unternehmens leisten. Und an dieser Stelle sollte Ihre Argumentation ansetzen.