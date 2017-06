Management-Handbücher, Stellenbeschreibungen, Organigramme, Ablaufpläne und Arbeitsanweisungen sollen vorgeben, was Manager und Mitarbeiter zu tun haben. Doch diese Dinge greifen zu kurz. In jedem Unternehmen herrschen in Wahrheit ganz andere Spielregeln, so dass das Verhalten der Menschen dort erheblich von dem abweichen kann, was in der Theorie eigentlich von ihnen erwartet wird.