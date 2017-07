Soll- und Ist-Arbeitsleistung klären

Vorgesetzte müssen zunächst klären, was die geforderte Arbeitsleistung (Soll) und was die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung (Ist) sind. Die Soll-Arbeitsleistung sollte in der Stellenbeschreibung, in den Anweisungen und im Arbeitsvertrag klar beschrieben sein. Zudem muss geklärt sein, wie die Ist-Arbeitsleistung gemessen wird: Woran erkennt der Chef, ob sein Mitarbeiter die erwartete Leistung bringt?