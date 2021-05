Was bekommt der Arbeitnehmer beim Dienstrad-Leasing?

Das Leasing eines Fahrrads funktioniert grundsätzlich nicht viel anders als das Leasing eines Dienstautos. Die Leasing-Gebühr und die Nutzungsrate trägt der Arbeitnehmer, indem die entsprechende Summe vom Bruttogehalt abgezogen wird. Für Arbeitgeber ist der Leasing-Prozess kostenfrei. Im Idealfall übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für die Versicherung oder beteiligt sich in Form eines Zuschusses bei der Leasing-Gebühr.

Dafür kann sich der Angestellte zumeist ein Fahrrad seiner Wahl aussuchen. Die einzelnen Ausstattungsmerkmale der Räder sind im Detail und individuell verhandelbar. Momentan sind E-Bikes und Pedelecs sehr beliebt, zumal sie die Fahrt zum Arbeitsplatz verkürzen und bei hügeliger Strecke deutlich angenehmer machen. Grundsätzlich kann jedes Rad, ob Rennrad, Mountainbike oder gar ein Lastenrad, ausgewählt werden. Nur bei S-Pedelecs muss der Arbeitgeber zustimmen.

Allerdings können Interessenten nicht einfach in jedes x-beliebige Fahrradgeschäft gehen und sich ein besonders schönes Rad als Leasing-Fahrrad aussuchen. Denn der Arbeitgeber muss einen Vertrag mit einem Dienstradanbieter abschließen. Die gute Nachricht ist: Von diesen gibt es mittlerweile reichlich. Tausende Händler sind in das Netz an Fahrradgeschäften eingebunden, in dem Leasing-Räder angeboten werden. Die Auswahl ist also trotz dieser Prämisse groß.