Junior-Experten ans Unternehmen binden

Junior-Experten sind zirka 20 bis 32 Jahre alt und wollen vor allem viel dazu lernen. Sie sind flexibel und offen für Reisen im beruflichen Umfeld. Sie würden für eine gute Stelle meistens auch den Wohnort wechseln. Menschen in dieser Alterspanne wollen die Berufswelt kennenlernen und sind an neuen, spannenden Themen sehr interessiert. Folgende Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung können bei dieser Gruppe greifen:

Intensive Einarbeitung im Rahmen einer Betreuung durch einen Mentor oder eine Jobpatenschaft in den ersten Monaten

Mobilfunkvertrag und Zugang zu sozialen Netzwerken und Fachforen

Möglichkeit, unterschiedliche Aufgabenbereiche kennenzulernen oder für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen zu können

Teilnahme an Nachwuchsprogrammen

Weiterbildungsmaßnahmen zur persönlichen Weiterentwicklung (zum Beispiel Seminare, Projektleitertrainings, Fachkonferenzen oder Messebesuche)

Bereits bei Auswahl des Arbeitgebers setzt diese Mitarbeitergruppe auf eine gute Unternehmensmarke. Dafür informiert sie sich auf Arbeitgeber-Bewertungsportalen. Wichtig sind dieser Altergruppe ein offenes Betriebsklima, flache Hierarchien, keine starren Regeln bezüglich Kleidung, direkte persönliche Ansprache und wenig übertriebene Formalitäten. Sie schätzen, wenn Führungskräfte offen und ehrlich sind, also das sagen, was sie meinen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Altersgruppe sind in der Regel sehr kommunikativ.