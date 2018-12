Was passiert bei Pflichtverletzungen im Entsendungsland?

Ein Sonderfall ist der Abbruch der Entsendung aufgrund von Compliance-Verstößen oder Fehlverhalten im Ausland. In der Regel erfolgt eine längerfristige Auslandsentsendung so, dass das Arbeitsverhältnis in der Heimat ruhend gestellt und ein zweiter Arbeitsvertrag mit der Konzerngesellschaft im Ausland abgeschlossen wird.

Im Falle einer Pflichtverletzung während der Entsendung kann es aber passieren, dass nicht nur das Arbeitsverhältnis im Ausland gekündigt und die Entsendung abgebrochen wird, sondern auch der ruhende Arbeitsvertrag im Heimatland gleichzeitig aufgelöst wird.