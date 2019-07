Nach Hierarchieebene differenzieren

Ein Beurteilungssystem zur Mitarbeiterbeurteilung muss die Hierarchieebene des Mitarbeiters berücksichtigen. Ist es ein leitender Angestellter mit Führungsverantwortung, ein Meister, ein Mitarbeiter in der Produktion oder im Service? Die Unterscheidung ist insofern wichtig, als dass hierarchisch höher stehende Mitarbeiter sehr konkret am Erreichen unternehmerischer Ziele gemessen werden können, zum Beispiel am Umsatz, am Gewinn oder an der Anzahl von Neukunden. Die Beurteilung auf den unteren Hierarchieebenen kann nur indirekt erfolgen, zum Beispiel durch die Beobachtung der Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit.