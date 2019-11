4. Arbeitszeit

Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seinen eigenen Biorhythmus. Manche sind Frühaufsteher, manche sind Nachteulen. Privat machen Ihre Mitarbeiter ganz unterschiedliche Sachen. Sie treiben Sport, engagieren sich ehrenamtlich, kümmern sich um ihre Kinder oder um ihre Eltern. Da passen starre Arbeitszeiten einfach nicht dazu.

Bieten Sie flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit oder Home-Office an. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter einfach, was ihnen am liebsten wäre – und suchen sie gemeinsam nach der besten Lösung. So schaffen Sie als Führungskraft nicht nur ein wertschätzendes Verhältnis zu Ihren Mitarbeitern, sondern beugen zugleich Präsentismus, Langeweile und Überstunden vor.