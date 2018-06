Wenn die geforderte Leistung einmalig nicht erbracht wird

Erbringt ein ansonsten guter Mitarbeiter ein Mal die geforderte Leistung nicht, schauen viele Führungskräfte darüber hinweg. Das ist falsch! Suchen Sie als Führungskraft auch bei einmalig schlechter Leistung das Gespräch mit dem Mitarbeiter. Damit signalisieren Sie „Ich habe es registriert“ und Sie beugen vor, dass sich Gewohnheiten einschleichen.

Erwähnen Sie in dem Gespräch unbedingt, dass Sie ansonsten mit seiner Leistung zufrieden sind, weshalb Sie ihm viele Gestaltungs- und Entscheidungsfreiräume einräumen. Vermitteln Sie dem Mitarbeiter also, dass Sie ihn aufgrund der guten Erfahrungen in der Vergangenheit mit Vertrauen – also an der langen Leine – führen und dies auch künftig gerne tun möchten. Klären Sie dann mit dem Mitarbeiter, warum er im konkreten Fall nicht die übliche Leistung erbracht hat. Denn dies kann unterschiedliche Ursachen haben.

Sagen Sie dem Mitarbeiter im Gespräch auch deutlich, dass Sie von ihm ein Signal erwarten wenn er spürt: „Ich schaffe es nicht“. Dies ist eine Grundvoraussetzung für ein Führen mit Vertrauen. Gibt der Mitarbeiter das Signal rechtzeitig, ist noch ein Gegensteuern möglich.