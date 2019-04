Schritt 1: Bedarf ermitteln

Wenn Unternehmen eine Trainingsmaßnahme für Mitarbeiter beschließen, ist der eigentliche Qualifizierungsbedarf meist noch unklar. Vielmehr wurde ein Problem erkannt, wie: „Unsere Mitarbeiter müssen eigenständiger arbeiten.“ Die erste Aufgabe der Konzept-Entwickler ist dann zu analysieren, ob es sich bei dem Problem überhaupt um ein Qualifizierungsthema handelt. Schließlich könnte es auch sein, dass die Mitarbeiter zu wenig Entscheidungsspielräume haben, weshalb sie Dienst nach Vorschrift verrichten.

Handelt es sich um ein Schulungsthema, stellt sich die Frage, für wen? Denn die Mitarbeiter könnten auch Dienst nach Vorschrift machen, weil ihre Führungskräfte sie autoritär – also primär mit Anweisungen – führen und ihnen nicht die nötigen Informationen geben. Was die realen Problemursachen sind und welcher Schulungsbedarf für wen daraus resultiert, kann meist in Gesprächen ermittelt werden. Es sollten Gespräche geführt werden mit den potenziellen Teilnehmern, mit ihren Führungskräften und mit Personen, mit denen sie im Alltag zusammenarbeiten.