Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats beachten

Bei der Mitarbeiterüberwachung müssen Arbeitgeber neben den Arbeitnehmerrechten auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats wahren. Laut § 87 Betriebsverfassungsgesetz (BVerfG) dürfen optisch-elektronische Einrichtungen zur Mitarbeiterüberwachung zwar installiert werden, doch der Betriebsrat muss dazu sein Einverständnis geben. Arbeitgeber brauchen also plausible Argumente, weshalb eine Mitarbeiterüberwachung ihres Erachtens nach notwendig ist.



Obwohl es sich bei jedweder Mitarbeiterüberwachung um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht handelt, ist sie in manchen Fällen aber dennoch erlaubt. Optisch-elektronische Kontrollen sind beispielsweise bei sogenannten Güter- und Interessenabwägungen in Betrieben legitim, die mit Luxusgütern oder Ähnlichem handeln. Darüber hinaus ist die Überwachung auch dann rechtens, wenn ein konkreter Verdacht gegenüber einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin besteht und dieser auch nachweisbar ist.

Die Möglichkeiten und Grenzen der Mitarbeiterüberwachung am Arbeitsplatz im Einzelnen: