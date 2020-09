Darüber hinaus sollten Sie davon Gebrauch machen, dass das die Rahmenbedingungen der Corona-Prämie regelnde BMF-Schreiben keine Einschränkung in der Verwendung der Prämie trifft. In diesem Rahmen ist auch eine Auszahlung in Sachwerten oder eine Buchung in ein Altersvorsorgekonto möglich. Optimal, aber administrativ aufwendiger ist es, wenn Sie Ihren Beschäftigten unterschiedliche Optionen anbieten und die Beschäftigten selbst entscheiden können.

Hier können Sie mit Multiplikatoren arbeiten, in dem Sie zum Beispiel den Betrag, den Sie in die Altersvorsorge überführen, mit einem Faktor multiplizieren, wenn Ihnen dieser Weg besonders am Herzen liegt. Bei der Wahl eines Multiplikators sollten Sie aber immer im Hinterkopf haben, dass insgesamt die Obergrenze der Prämiengewährung nicht überschritten wird.