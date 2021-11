Welche Risiken sind mit einer digitalen Benefit-Management-Plattform verbunden?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deshalb ist grundsätzlich jede Neuerung im Arbeitsalltag erst einmal eine Herausforderung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitgeber sollten bei der Einführung einer neuen digitalen Lösung deshalb unbedingt darauf achten, dass alle Mitarbeitenden mit dem neuen System zurechtkommen. Viel zu oft wird der Umgang mit technischen Neuerungen als selbstverständlich angesehen.

Eine Einführung in das neue System inklusive einer Erklärung der Vorteile nimmt der Belegschaft die anfänglichen Bedenken. In diesem Zuge können auch die Benefits vorgestellt werden, die gegebenenfalls mit dem Start der digitalen Plattform hinzugekommen sind. Wenn das System erst einmal in einem Unternehmen angekommen ist, überwiegen die Vorteile der Flexibilität die anfängliche Eingewöhnungsphase deutlich.