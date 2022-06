Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Je besser der Mittelmanager ausgebildet ist, desto eher kann er mit Druck umgehen. Das Gefühl der Überforderung im mittleren Management resultiert häufig aus einem Mangel an Wissen oder Erfahrung. Daher sorgen Unternehmen dafür, dass sich der Mittelmanager trotz knapper zeitlicher Ressourcen regelmäßig fort- und weiterbilden kann.

Darf der Mittelmanager die Bildungsmaßnahme auswählen, ist die Fortbildung noch effektiver. Führungskräfte wissen selbst am besten, welche Schwächen sie ausgleichen müssen. Manche Mittelmanager bringen fachliche Qualifikationen mit, es fehlt aber an Führungsqualitäten und Planungswissen. Bei erfahrenen Führungskräften hapert es hingegen bei unzureichender Fortbildung an fachlichem und produkt- oder branchenspezifischem Wissen.

Gute Führungskräfte aus dem mittleren Management können nicht nur klar kommunizieren und bringen das nötige Fingerspitzengefühl sowie Durchsetzungsvermögen mit. Sie kennen sich auch mit den neuesten Produkten, dem Markt und aktuellen Projekten aus. Und sie beherrschen die Methoden und Tools für die Planung und Steuerung ihres Verantwortungsbereichs. Darüber werden sie von internen oder externen Experten regelmäßig informiert.