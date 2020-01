4. Versteckte Netzwerke niemals nutzen

Ein normaler Wi-Fi-Zugangspunkt sendet Beacons mit allen Informationen, die für die Erkennung und Verbindung von Geräten in der Nähe erforderlich sind, wie zum Beispiel die Netzwerk-SSID und die unterstützte Verschlüsselung. Versteckte Netzwerke tun genau das nicht: Client-Geräte können sich nur anmelden, wenn sie in Reichweite sind und von dem Netzwerk wissen. Entsprechend sieht man diese Netzwerke – wie der Name ja schon andeutet – nie in der Liste der nahegelegenen Access Points. Theoretisch erschwert dies die Arbeit von Angreifern. Die Praxis sieht jedoch leider anders aus.

Durch das Verstecken des Netzwerkes wird die Verfolgung der zugreifenden Geräte sogar deutlich leichter. Da ein verstecktes Wi-Fi-Netzwerk nie sendet, bevor ein Gerät versucht, sich mit ihm zu verbinden, muss ein Wi-Fi-Gerät, das für die Verbindung mit einem versteckten Netzwerk konfiguriert ist, davon ausgehen, dass sich das Netzwerk jederzeit in der Nähe befinden könnte. In der Praxis bedeutet das, dass das Gerät ständig den Namen des versteckten Netzwerks ruft, so dass Angreifer das Gerät recht leicht verfolgen können, selbst wenn die MAC-Adresse zufällig vergeben wird oder andere Vorsichtsmaßnahmen zur Anonymisierung getroffen wurden. Dies macht es nicht nur einfacher, Ihr Gerät dazu zu bringen, sich mit einem Rouge-AP zu verbinden, sondern es ermöglicht auch jedem, Ihre Anwesenheit anhand der Funksignale zu verfolgen, die Ihr Smart Device ständig sendet.