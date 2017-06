Respekt vor der Unterschiedlichkeit des Anderen

Das eigentliche Dilemma ist: Viele Führungskräfte sind sich der (negativen) Wirkungen ihres Verhaltens beziehungsweise ihres Unterlassens nicht bewusst: Entweder, weil sie gar nicht darüber nachdenken oder es sie schlicht nicht interessiert. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen und der Mitarbeiter funktioniert, schließlich wird er dafür bezahlt. Solange die Führungskraft selbst nicht gelobt wird, gibt es auch keinen Anlass, die Mitarbeiter zu loben.

Andere wiederum gehen guten Glaubens davon aus, dass sie doch ausreichend Wertschätzung und Anerkennung geben. Nur leider kommt diese beim Mitarbeiter nicht so an. Die Anerkennungsbilanz des Mitarbeiters bleibt weiterhin unausgeglichen. Er empfindet ein Defizit, während die Führungskraft davon ausgeht, dass alles in Ordnung ist.

Am Ende wird in beiden Fällen die Beziehungsqualität schleichend belastet. Woran liegt das? Jeder Mensch konstruiert seine eigene Realität, denn seine subjektive Wahrnehmung ist geprägt von eigenen Erfahrungen und Befindlichkeiten. Diese beeinflussen - stark vereinfacht - die Bedeutung, die der einzelne der Wahrnehmung gibt und die bei ihm daraus entstehenden Gefühle.

Mithin gibt es in der Wahrnehmung kein „richtig“ oder „falsch“. Der gleiche Sachverhalt wird von zwei Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich wahrgenommen. Ob etwas tatsächlich ankommt, bestimmt damit letztlich der Empfänger. Nur die Führungskraft, die sich dafür interessiert, was der Mitarbeiter empfindet und welche Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Erwartungen er hat, kann die Beziehungsqualität und damit auch das Wohlbefinden des Mitarbeiters am Arbeitsplatz verbessern.